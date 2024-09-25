Характеристики PlayStation 5 Pro не решат проблемы AMD FSR 2.

Улучшенные характеристики PlayStation 5 Pro по сравнению с обычной моделью не окажут влияния на AMD FSR 2, так как основные трудности, с которыми сталкивается данная технология, не обусловлены низким исходным разрешением.

В последнем эпизоде своего еженедельного подкаста специалисты из Digital Foundry ответили на вопрос, смогут ли новые возможности PlayStation 5 Pro повысить качество графики в играх с использованием AMD FSR 2. Эксперты уверены, что система не решит значительные недостатки технологии масштабирования картинки в современных 3D-играх, которые связаны не с разрешением, а с методом реконструкции изображения, вызывающим заметные визуальные искажения в движении.

Хотя эти искажения могут стать менее заметными при более высоком разрешении, они все равно заметны. Функция PlayStation Spectral Super Resolution, как было сообщено экспертами, демонстрирует значительное улучшение качества изображения, что было показано на примере Final Fantasy VII Rebirth.

Что касается PSSR на PlayStation 5 Pro, который станет первым ИИ-инструментом на консолях, Digital Foundry отметила, что такие технологии не приведут к снижению цен на будущие консоли. Хотя возможно, что производители могли бы сэкономить, тем не менее, затраты на специализированные SoC останутся высокими, что может указать на общий рост цен на консоли в будущем.