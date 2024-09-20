Согласно информации, ожидается, что объем оперативной памяти LPDDR5X у OnePlus 13 достигнет 24 ГБ

Ожидается, что OnePlus 13 станет частью первой волны новых премиальных Android-смартфонов и будет представлен с флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 4. Устройство, как предполагается, получит преимущества в спецификациях, которые обычно приписываются наиболее производительным моделям компании, что даст ему конкурентные преимущества.

Планируется, что OnePlus 13 заменит своего предшественника 12 в третьем квартале 2024 года в Китае. По предоставленным спецификациям, ожидается наличие оперативной памяти LPDDR5X объемом до 24 ГБ.

Согласно надежным данным от Digital Chat Station, такая характеристика будет доступна исключительно для флагманской версии OnePlus, среди которой также находятся OPPO Find X8 Ultra и Xiaomi 15 Pro, который первым представит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Интересно, предложит ли OnePlus этот топовый вариант на международном рынке, поскольку нынешний флагман доступен с максимум 16 ГБ. В то же время, предполагается, что новая модель с 24 ГБ памяти будет иметь цену, сопоставимую с предыдущей версией.