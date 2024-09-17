В AGON PRO AG346UCD может использоваться та же технология панели, что и в недавно представленном AOC AORUS MO34WQC

AG346UCD — это новое устройство в линейке AGON PRO от AOC. Уже представленное на некоторых рынках, этот дисплей оснащен передовой QD-OLED панелью и поддерживает частоту обновления 175 Гц и различными удобными портами, включая пару динамиков и трехпортовый USB-концентратор. Также компания представила AG326UD и AG276QZD2 под своим суббрендом AGON Pro.

В данный момент AOC, похоже, готовит к запуску еще один монитор серии AGON PRO, который уже доступен на некоторых рынках. В частности, AGON PRO AG346UCD появился в Германии. Кроме того, ожидается, что AOC будет продавать устройство по всей Европе и в Великобритании.

По информации AOC, AGON PRO AG346UCD обладает разрешением 3440x1440 пикселей на 34-дюймовой QD-OLED панели с кривизной 1800R. Кроме того, продукт обеспечивает максимальную яркость 250 нит. Существует вероятность, что AGON PRO AG346UCD использует ту же технологию панели, что и недавно выпущенный AOC AORUS MO34WQC.