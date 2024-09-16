Наушники будут поддерживать функцию пространственного звука реализованную благодаря технологии отслеживания головы.

Недавно на рынок вышли новые премиум наушники Tour 3 Pro от JBL. Эти наушники предлагают адаптивное шумоподавление и поддержку Auracast.

Tour 3 Pro предлагает активное шумоподавление, которое JBL называет «True Adaptive Noise Cancellation 2.0». Данная система эффективно справляется с фоновыми шумами. Двойная настройка драйверов обеспечивает выдающееся качество звука и нескольких режимов эквалайзера. Также стоит отметить возможность пространственного звука, которая реализована благодаря технологии отслеживания положения головы.

Умный зарядный чехол Tour 3 Pro достаточно компактен и оснащён сенсорным экраном, который упрощает настройку громкости и уровня шумоподавления. Примечательно, что этот чехол также может функционировать как аудиопередатчик для наушников, предоставляя возможность подключения через 3,5 мм аудиоразъём или USB-C порт, встроенный в чехол.

JBL утверждает, что с активным адаптивным шумоподавлением наушники могут работать до 7 часов, а без него — до 11 часов. Зарядный чехол может трижды подзаряжать наушники, что в итоге обеспечивает 44 часа воспроизведения музыки без активного шумоподавления. Что касается разговоров по телефону с использованием Tour 3 Pro, то они также должны быть на высоком уровне благодаря системе из шести микрофонов и алгоритму Crystal AI от JBL.