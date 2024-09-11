На выставке IFA 2024 в Берлине компания Timekettle презентовала свои новые наушники-переводчики W4 PRO AI. Это устройство предназначено для облегчения языкового барьера в различных ситуациях, таких как прием иностранных представителей, участие в многоязычных мероприятиях и поездках за границу.

W4 PRO является инновацией компании в сфере перевода, опираясь на достижения предыдущих моделей, которые эволюционировали от ручных устройств до наушников с синхронным переводом.

Конструкция наушников W4 PRO AI Interpreter Earbuds акцентирована на удобстве и функциональности. Они имеют открытый дизайн, что делает их комфортными для длительного ношения, в отличие от традиционных внутриушных моделей. Этот подход не только улучшает комфорт, но и отвечает требованиям гигиены и экологии.

С точки зрения технологий, W4 PRO предлагает качественный аудиовыход, обеспечивая четкость звучания, необходимую для точного перевода. Наушники используют передовые технологии распознавания голоса с тройным микрофоном для качественного захвата речи. По словам генерального директора Timekettle Лила Тиана, W4 PRO способствует более естественному общению, позволяя поддерживать зрительный контакт и улучшая взаимодействие.