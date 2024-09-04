Ранее сообщалось, что у iPhone 16 Pro будут самые тонкие рамки дисплея, но и Samsung последует этому примеру

На следующей неделе Apple планирует представить модели iPhone 16 и iPhone 16 Pro, и ожидаются серьезные изменения в флагманских устройствах. В то же время Samsung готовит свой ответ на iPhone 16 Pro Max, который, по слухам, будет обладать аналогичными дизайнерскими особенностями. Galaxy S25 Ultra должен появиться в начале следующего года, но уже сейчас можно многое рассказать о его внешнем виде. Инсайдер Ice Universe отметил, что новый iPhone 16 Pro Max даст представление о размере и дизайне Galaxy S25 Ultra от Samsung.

Оба устройства будут иметь дисплеи одинакового размера — 6,9 дюйма для iPhone. По длине, ширине и высоте iPhone 16 Pro Max и Galaxy S25 Ultra будут практически идентичны, что делает их схожими по форм-фактору. Ранее сообщалось, что iPhone 16 Pro будет иметь самые тонкие рамки среди смартфонов, но Samsung также последует этой тенденции. Инсайдер подчеркивает, что Galaxy S25 Ultra будет выглядеть более современно благодаря отсутствию динамического островка. Оба флагмана предложат уникальные функции, и iPhone 16 Pro Max, возможно, получит специальные возможности Apple Intelligence с новым чипом A18 Pro. Galaxy S25 Ultra будет работать на Snapdragon 8 Gen 4. Как они будут конкурировать — покажет время.