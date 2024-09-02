Capsule Air работает под управлением Android 11.0 и оснащен четырехъядерным процессором ARM Cortex-A53

Anker анонсировала Nebula Capsule Air, новый проектор компактного размера, который является самым миниатюрным на рынке с поддержкой Google TV. Размеры Capsule Air 68 x 68 x 140 мм, а вес — всего 650 граммов, что делает его удобным для транспортировки. Несмотря на небольшие габариты, проектор предлагает Google TV с доступом к множеству приложений.

Проектор использует DLP 0.16 DMD технологию, обеспечивая разрешение 720p и яркость в 150 ANSI-люменов, способный проецировать ширину изображения до 100 дюймов. Он идеально подходит для просмотра в условиях недостаточной освещенности, демонстрируя яркие и четкие картинки с охватом цвета более 70% по стандарту Rec. 709.

Capsule Air работает на операционной системе Android 11.0 и оснащен четырехъядерным процессором ARM Cortex-A53, графическим процессором G52MC1, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Поддерживает Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и работает тише 28 дБ. В устройстве имеются HDMI 2.1 и USB-C порты, встроенный 5-ваттный динамик и различные режимы проекции. Автофокусировка и коррекция трапецеидальных искажений обеспечивают безупречное качество изображения. Anker также анонсировала аксессуары, включая Snap-On Base для установки проектора на стену или полку, Gimbal Stand, который позволяет изменять угол наклона на 360°, и Power Bank в виде штатива. Этот последний аксессуар предоставляет возможность наклона на 90° и увеличивает время работы проектора на два часа благодаря батареи объемом 9600 мАч.