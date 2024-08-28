Pocket Power Bank Pro имеет три разъема: два USB-A и один USB-C, с выходной мощностью 33 Вт

В ближайшее время поступит в продажу Xiaomi Pocket Power Bank Pro на 10 000 мАч, поддерживая мощность 33 Вт. Компания заявляет, что это самый маленький в своём роде аккумулятор с «карманным дизайном». Аккумулятор оснащен тремя портами и функцией малой мощности, а его полная зарядка занимает менее двух часов.

Зарядное устройство появится в продаже в августе этого года. По информации, полученной от Amazon, это самый компактный внешний аккумулятор на 33 Вт — его размеры составляют 9,0 см × 6,4 см × 2,4 см и весит он менее 200 г.

Pocket Power Bank Pro оборудован тремя интерфейсами подключения: двумя USB-A и одним USB-C, с предельной выходной мощностью 33 Вт. Однако, как именно распределяется мощность при использовании всех портов одновременно, пока не уточняется. Xiaomi утверждает, что мощность 33 Вт и емкость батареи в 10 000 мАч позволяет зарядить iPhone 15 Pro Max до 50% всего за 29 минут. Зарядка осуществляется через USB-C с мощностью 30 Вт. Также предусмотрен режим низкого заряда с малой мощностью и защита от 12 угроз, включая короткое замыкание.