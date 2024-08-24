Genshin Impact является одной из самых требовательных мобильных игр, что делает ее отличным средством для оценки мощности смартфонов. Что касается нового чипа Tensor G4, который представлен в серии Google Pixel 9, то пока игра не получила должной оптимизации для этого SoC.

Недавно Google ответила на вопросы о производительности Tensor G4 в модели Pixel 9, заявив, что SoC не был создан для достижения высоких показателей в бенчмарках. Вместо этого компания сосредоточила усилия на оптимизации чипа для выполнения тех задач, где Google ожидает его наилучшей работы, особенно в области искусственного интеллекта.

По сравнению с предшественником, Tensor G4 демонстрирует лучшую производительность, однако не все игры адаптированы под SoC Pixel 9. В тестировании от Dame Tech, игра Genshin Impact продемонстрировала, что Tensor G4 работает значительно хуже, чем старый Tensor G2, хотя по FPS он все еще уступает Pixel 7 Pro.

С точки зрения температур, максимальная температура нового устройства составила 37°C, в то время как Pixel 7 Pro достигала 42°C. Это указывает на то, что Tensor G4 не перегревается, а более низкие показатели FPS могут быть связаны с оптимизацией. Сравнительные тесты с другими флагманами показали, что ROG 8 Pro обеспечил 61,1 FPS, iPhone 15 Pro Max — 59,2 FPS, а Galaxy S24 Ultra — 51,4 FPS.