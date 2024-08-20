MagicX планирует обновить встроенную систему (SoC) Allwinner A133 Plus, добавить 2 ГБ оперативной памяти и новую операционную систему

В последнее время множество компаний запустили игровые карманные компьютеры с экраном 2,8 дюйма. Похоже, что MagicX готовится вновь войти в этот рынок с обновленной моделью XU Mini M Plus, которая станет улучшенной версией XU Mini M и сможет составить конкуренцию Anbernic RG28XX и другим аналогам.

На прошлой неделе стало известно о деталях обновленного XU Mini M, после того как в интернете появилось видео, демонстрирующее три устройства, которые вскоре выйдут от MagicX. Однако, похоже, что первая модель может быть представлена под другим именем, нежели XU Mini M.

Хотя MagicX сохранит так называемую «Crystal Collections Edition» в линейке XU Mini M, данная версия не получит название XU Mini M Crystal Collections Edition. Вместо этого компания планирует представить новые цветовые варианты под именем XU Mini M+. Сообщается, что новое название сопровождается рядом улучшений по сравнению с оригинальным XU Mini M, который имеет чипсет Rockchip RK3562, 1 ГБ оперативной памяти LPDDR4, аккумулятор на 2600 мАч и 2,8-дюймовый IPS-экран, аналогичный Anbernic RG28XX.

По имеющейся информации, XU Mini M+ будет оснащен тем же дисплеем и емкостью батареи, что и предыдущая модель. Однако MagicX планирует обновить систему на чипе (SoC) до Allwinner A133 Plus, добавив 2 ГБ оперативной памяти и новую прошивку с поддержкой Vulkan для повышения эффективности. К сожалению, остальные детали пока остаются неизвестными, кроме того, что MagicX планирует выпустить XU Mini M Plus в октябре.