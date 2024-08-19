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10test
Baseus представила более мощный портативный внешний аккумулятор емкостью 5000 мАч
Устройство совместимо со многими смартфонами, включая AirPods и модели Samsung, Huawei и Oppo

Компания Baseus представила новое портативное зарядное устройство – Magnetic Rotating Stand Power Bank 5000mAh. Устройство предложит беспроводную зарядную площадку с более высокой максимальной выходной мощностью по сравнению со старыми версиями. Также имеется USB-C порт, который обеспечивает дополнительный вариант зарядки устройства в дороге.

Это внешнее зарядное устройство оснащено кольцом на задней панели, что позволяет удобно удерживать его в руках. Более того, кольцо может служить подставкой. Оно вращается на 360° и может быть наклонено от 40° до 120°, что позволяет выбрать наиболее удобное положение.

Передняя панель устройства оборудована беспроводной зарядной площадкой MagSafe, которая поддерживает мощность до 15 Вт, что, по заявлениям Baseus, позволяет зарядить iPhone 15 до 70% всего за полчаса. Для сравнения, старые модели с мощностью 7,5 Вт достигали лишь 55% за то же время. Порт USB-C также поддерживает быструю зарядку PD на 20 Вт, которая, по сообщениям компании, обеспечивает 43% заряда iPhone 15 Pro Max за полчаса. Устройство совместимо со многими смартфонами, включая AirPods и модели Samsung, Huawei и Oppo.

Индикаторы показывают уровень заряда и состояние зарядки, а встроенные девять функций безопасности защищают от перегрева и перенапряжения. Компактный аксессуар весит 147 г и имеет размеры 71 x 108 x 13 мм.

#samsung #huawei #oppo #iphone 15 #airpods #baseus #magsafe
Источник: notebookcheck.net
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