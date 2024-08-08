Дисплеи серии Find X8 будут представлены в различных вариантах, включая плоские 1,5K экраны и изогнутые 1,5K и 2K экраны

Предполагается, что в октябре этого года в Китае компания Oppo анонсирует новую серию смартфонов Find X8. В отличие от прошлой линейки Find X7, состоящей из двух моделей — Find X7 и Find X7 Ultra, ожидается, что X8 будет иметь три версии: Find X8, Find X8 Pro и Find X8 Ultra. Информатор Digital Chat Station раскрыл информацию о батареях и зарядных устройствах всех трех моделей, а также опубликовал спецификации экранов.

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Согласно утечкам, дисплеи в серии Find X8 будут представлены в различных вариантах: с плоскими 1,5K экранами и изогнутые 1,5K и 2K разрешением. Дисплеи будут производиться компаниями Tianma Microelectronics и Beijing Oriental Electronics, включая впечатляющий LTPO 2K от BOE.

Find X8 Ultra, выход которого намечен на январь 2025 года, вероятно, будет работать на Snapdragon 8 Gen 4, в то время как X8 и X8 Pro могут получить Dimensity 9400. Все модели ожидаются с аккумуляторами, соответствующими их размерам — от 5600 мАч до 6200 мАч и с ColorOS 15 на базе Android 15.