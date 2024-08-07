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10test
Huawei выпустила мышь Xingyue Mouse GT с разрешением 30 000 DPI и частотой опроса 8 кГц
Аккумуляторная батарея поддерживает до 80 часов работы устройства при быстрой зарядке, обеспечивая 1 час работы всего за 14 минут

Компания Huawei представила свою новую флагманскую игровую мышь, получившую название Xingyue Mouse GT, официальные продажи которой стартуют 23 августа. 

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Xingyue Mouse GT использует технологию NearLink Star Flash от Huawei, обеспечивая стабильное подключение к ПК и планшету, что особенно важно для геймеров. Мышь оснащена адаптивным алгоритмом, который повышает защиту от помех в четыре раза по сравнению с традиционными беспроводными устройствами, гарантируя надежную связь даже в сложных условиях.

С частотой опроса 8 кГц и минимальной задержкой в 0,125 миллисекунд, мышь идеально подходит для киберспортивных состязаний. Датчик предлагает разрешение до 30 000 DPI и скорость отслеживания до 750 IPS, что обеспечивает отличную точность.

Вес мыши составляет всего 59 граммов, а эргономичный дизайн создает комфорт во время использования. Аккумуляторный поддерживает работу устройства до 80 часов, с быстрой зарядкой, которая обеспечивает 14 часов работы всего за минуту. Технология преднажатий и оптические переключатели обеспечивают мгновенный отклик и жизненный цикл нажатий до 100 миллионов. Металлическое колесо прокрутки и доступные цвета Deep Space Grey и Silver Moon добавляют стильности. 

#huawei #ips #xingyue mouse gt #nearlink star flash
Источник: gizmochina.com
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Huawei выпускает игровую мышь с разрешением 30 000 DPI, частотой опроса 8 кГц и батареей на 80 часов
Huawei выпустила мышь Xingyue Mouse GT с разрешением 30 000 DPI
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