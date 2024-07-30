OPPO Find X8 будет оснащен 6,6-дюймовым экраном с разрешением 1,5K, который должен быть высокой четкости

Компания OPPO продолжает увеличивать ассортимент своих товаров. Важным событием для нее станет анонс новой серии OPPO Find X8, который запланирован на конец 2024 года. Тем не менее, уже сейчас появились предварительные сведения об этих ожидаемых смартфонах, и благодаря Digital Chat Station наши знания о них становятся более полными.

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По последним данным, серия OPPO Find X8 будет оснащена функцией, аналогичной AirDrop от Apple. Кроме того, были раскрыты характеристики основной модели из этой линии. Сообщается, что OPPO Find X8 получит 6,6-дюймовый экран с разрешением 1,5K, который должен отличаться высокой четкостью. Предполагается, что этот дисплей будет выполнен по технологии OLED.

Также имеется информация о функции «AirDrop»: пользователи смогут делиться данными с другими устройствами, включая владельцев iPhone, но для этого потребуется установить специальное приложение. DCS также отметила, что новая версия интерфейса ColorOS 15 обещает обеспечить отличную производительность и плавность работы.