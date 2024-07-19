Зарядная станция может одновременно заряжать два Joy-Con, а также совместима с контроллерами Nintendo Entertainment System (NES)

Nintendo выпустила официальную зарядную станцию для контроллеров Joy-Con, которые предназначаются для консоли Nintendo Switch. Несмотря на то, что ее выпуск совпал с анонсом новой модели Switch OLED, новое устройство для зарядки остается ценным дополнением.

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Данная зарядная станция поддерживает одновременную зарядку двух Joy-Con и также совместима с контроллерами Nintendo Entertainment System (NES). По данным, предоставленным Nintendo, устройство может быть установлено как вертикально, так и горизонтально без дополнительного крепления.

В верхней части зарядного устройства расположен порт USB-C, что позволяет использовать либо оригинальный адаптер питания Nintendo Switch, либо сторонний для осуществления зарядки.

Производитель объявил о выпуске аксессуара 17 октября. На данный момент доступность ограничена Европейским регионом и Японией, поскольку Nintendo of America не предоставило информацию о данном продукте.