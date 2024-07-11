ZV-E10 II оснащена 26-мегапиксельной матрицей с подсветкой, которая позволяет создавать высококачественные изображения и превосходные фотографии при слабом освещении

Компания Sony выпустила новую модель беззеркальной камеры ZV-E10 II, предназначенную для видеоблогеров и доступную на зарубежном рынке. Ожидается, что устройство поступит в продажу 12 июля.

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ZV-E10 II оснащена 26-мегапиксельным датчиком с задней подсветкой, обеспечивающим высокое качество изображений и отличную съемку при недостаточном освещении. Камера компактна и легкая, ее размеры составляют всего 121 x 68 x 54 мм, а вес - 377 грамм.

Хотя ZV-E10 II лишена механического затвора, искусственного интеллекта и встроенной стабилизации изображения, она предлагает функции, специально разработанные для видеосъемки. Среди них улучшенная стабилизация видео с кадрированием, автофокусировка с распознаванием лиц и животных, а также поддержка цветной записи 10-битного 4:2:2 для профессионального редактирования.

Что касается разрешения видео, то ZV-E10 II позволяет снимать видео в формате 4K с кадрированием в 1,1 раза при 60 кадрах в секунду с передискретизацией в 5,6 Кбит/с или в формате 4K без кадрирования при 30 кадрах в секунду. Также можно использовать встроенные таблицы LUT для индивидуальной коррекции цвета.