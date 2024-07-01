Благодаря частоте обновления 240 Гц и времени отклика 1 мс, которое сводит к минимуму размытие и двоение изображения, устройство идеально подходит для игр и контента.

Дисплей VX2781-2K-PRO-6 оснащен 27-дюймовым экраном Fast IPS и поддерживает разрешение 2560×1440, что обеспечивает четкое и яркое отображение. Устройство имеет частоту обновления 240 Гц и быстрое время отклика 1 мс, что минимизирует размытие и двоение изображения, делая его идеальным для игр и контента.

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Этот монитор также имеет поддержку опции AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync, обеспечивая плавный игровой процесс без разрывов за счет синхронизации частоты обновления совместимых видеокарт. Также он обладает углом обзора 178 градусов.

Относительно точности цветопередачи, монитор поддерживает 96% цветовой гаммы DCI-P3, 100% sRGB и 90% Adobe RGB. Широкий цветовой спектр в сочетании с 10-битной глубиной цвета обеспечивает точное и последовательное отображение цветов, что является полезным как для игр, так и для профессиональной графики. Также монитор оснащен технологией DisplayHDR 400, которая улучшает глубину и контрастность изображения.

Игровой монитор имеет стильный дизайн с узкой трехсторонней рамкой. Эргономичная подставка позволяет регулировать наклон, высоту, поворот и ориентацию экрана. Дополнительно, монитор поддерживает возможность крепления на стене по стандарту VESA, обеспечивая гибкость установки.

Относительно подключения, устройство оснащено двумя портами HDMI 2.0, одним портом DP 1.4 и аудиовыходом 3,5 мм. Это предоставляет различные варианты подключения к ПК, игровым консолям и другим устройствам.

Для тех, кто обращает внимание на здоровье глаз, ViewSonic добавила несколько технологий, уменьшающих нагрузку на глаза при длительном использовании. Среди них - технология подавления синего света второго поколения, снижающая воздействие вредного синего света на 40 % без ущерба для точности цветопередачи. Также монитор обеспечивает стабильное изображение без мерцания, которое часто встречается у других мониторов.