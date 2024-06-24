Apple Glass может использовать ряд функций, разработанных для Vision Pro, включая возможность открывать приложения, просто взглянув на их значок.

4 апреля 2012 года Google представила свой «Project Glass», который позже стал известен как Google Glass. А видео, которое Google выпустила в тот день, показало, как надев очки появляется возможность управления приложениями на смартфоне, без необходимости держать телефон в руке.

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Хотя Google Glass впоследствии потерпел неудачу как потребительский продукт из-за высокой цены, сложной установки, существует большая вероятность того, что технологии дополненной реальности от Apple в итоге заменят iPhone. Некоторые функции, разработанные для Vision Pro, могут быть использованы в Apple Glass, включая возможность открывать приложения простым взглядом на их значок.

Apple предстоит долгий путь, прежде чем ее AR-технологии будут доступны на рынке. По словам журналиста Марка Гурмана из издания Bloomberg, компания возобновила работу над легкими AR-очками, которые могут заменить iPhone. Хотя запуск ожидается в 2027 году, Гурман сомневается, что устройство будет готово к выпуску в ближайшие годы.

Гурман отмечает, что для Apple важно определить, стоит ли инвестировать миллионы долларов в разработку AR-очков. Тем не менее признаки того, что компания продолжает привлекать новых сотрудников и инвестировать в разработку, свидетельствуют о ее стремлении к новым технологиям. Будущее Apple Glass кажется перспективным и возможно приведет к замене iPhone, согласно оценкам большинства аналитиков.