Galaxy S25 Ultra может получить Polar ID, систему распознавания лиц без дополнительных датчиков, что сохранит круглый вырез на экране

Samsung добавила различные системы проверки пользователя в свою серию флагманских смартфонов Galaxy S, а ранее их устройства оснащались сканерами радужной оболочки глаз, что напоминало Face ID от Apple, доступный на iPhone. Однако, пока что корейской компании еще предстоит доработать систему распознавания лиц до уровня, сопоставимого с ее конкурентом. Согласно одному источнику, с выходом Galaxy S25 Ultra в следующем году эта функция, вероятно, не будет добавлена. Но, по всей видимости, в будущих флагманских моделях Samsung можно будет ожидать это дополнение.

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По слухам, Galaxy S25 Ultra может получить Polar ID - систему распознавания лиц без дополнительных датчиков, как в случае с Face ID, что позволит сохранить круглый вырез на экране. Однако, компания Sawyer Galax быстро опровергла эти утверждения, заявив, что использование такой технологии в Galaxy S25 Ultra "невозможно".

Предполагается, что Apple заключила эксклюзивное соглашение с поставщиками, запрещающее продажу технологии Face ID конкурентам. Это вполне логично, учитывая, что Face ID был представлен в 2017 году с выходом iPhone X. Даже Samsung до сих пор не представила аналогичной системы.

Инсайдеры указывают на возможное отсутствие технологии Face ID в Galaxy S25 Ultra из-за стремления компании сэкономить на компонентах. Возможно, Galaxy S26 Ultra получит данную функцию, но рано сейчас делать какие-либо выводы о планах Samsung на будущее.

На данный момент Galaxy S25 Ultra выглядит как итерация Galaxy S24 Ultra с незначительными изменениями. Хотя Samsung может рассчитывать на популярность Galaxy AI для увеличения продаж, но компания не считает это основным источником дохода.