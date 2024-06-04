Благодаря 50-миллиметровым динамикам в титановом корпусе гарнитура обладает серьезными преимуществами.

Компания ASUS представила ROG Prism Delta 2 - трехрежимную игровую гарнитуру, идеально подходящую для длительных игровых сессий. Эта многофункциональная гарнитура может похвастаться невероятным временем автономной работы до 110 часов, что гарантирует, что пользователь сможет погружаться в свои игры без беспокойства о разряде батареи (при условии, что яркая RGB-подсветка отключена).

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Комфорт играет первостепенную роль в течение длительных игровых сессий, и ROG Prism Delta 2 воплощает это на практике. Наушники из двойного материала удобно одеваются и их можно долго использовать. Что касается звука, гарнитура имеет серьезное преимущество благодаря 50-миллиметровым динамикам в титановом корпусе, которые обеспечивают четкий звук как для игровых звуковых эффектов, так и для точного воспроизведения музыки.

Asus ROG Prism Delta 2 имеет максимальное удобство в использовании благодаря трехрежимному подключению. С использованием беспроводной технологии ROG SpeedNova есть возможность подключать гарнитуру по беспроводной сети 2,4 ГГц с низкой задержкой с помощью прилагаемого к комплекту приемника Type-C, стандартного Bluetooth для мобильных устройств или классического проводного соединения 3,5 мм для обеспечения широкой совместимости.

Для тех, кто одновременно выполняет несколько задач во время игры, аудиотехнология DualFlow меняет правила. Она дает возможность для подключения двух устройств одновременно, и есть возможность легко переключаться между звуком игры и голосовым чатом не прерывая игру.

Официальный выпуск ROG Prism Delta 2 назначен на третий квартал 2024 года.