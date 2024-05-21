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10test
Microsoft выпустила новый ноутбук Surface в качестве прямого конкурента MacBook Air
Вопреки ожиданиям, новый ноутбук Microsoft будет называться Surface Laptop 7th Edition вместо Surface Laptop 6

Компания Microsoft выпустила второе поколение ноутбука Surface в двух размерах – 13,8 и 15 дюймов, и он содержит множество изменений по сравнению с предыдущей моделью. Microsoft позиционирует новый Surface Laptop как прямого конкурента MacBook Air 13 и MacBook Air 15.

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Сегодня Microsoft представила несколько новых служб Windows, включая Copilot+ и Recall. Компания также присоединилась к Dell, Lenovo и другим производителям, выпустив первую партию устройств на базе Snapdragon X. В отличие от ожиданий, новый ноутбук от Microsoft получил название Surface Laptop 7th Edition вместо Surface Laptop 6.

Новая модель доступна в размерах 13,8 и 15 дюймов с ярким IPS-дисплеем 600 нит. Дополнительно, можно выбрать чипсет Qualcomm Snapdragon X Plus или Snapdragon X Elite. Microsoft утверждает, что новые ноутбуки Surface Laptop на 80% быстрее предыдущей модели и способны работать до 22 часов при воспроизведении видео.

Также новые ноутбуки Microsoft оснащены тактильным мультисенсорным трекпадом и могут одновременно подключаться к трем мониторам 3K.

#microsoft #qualcomm #macbook air #snapdragon x elite #surface laptop #snapdragon x plus
Источник: notebookcheck.net
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