Пользователи смогут наслаждаться высокоскоростным беспроводным соединением и поддержкой мощной проводной сети

Asus представила 2 новых маршрутизатора серии TUF, ориентированных на видеогеймеров. Пользователи смогут насладиться быстрым и беспроводным соединением, а также поддержкой высокопроизводительных проводных сетей в зависимости от модели.

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Маршрутизаторы призваны удовлетворить потребности видеогеймеров в высокой скорости и качестве передачи данных при беспроводном соединении. В данный момент предлагаются две новые модели маршрутизаторов.

TUF Little Tornado Pro BE6500 - это более продвинутая модель с поддержкой нескольких портов Ethernet скоростью до 2,5 Гбит/с и новым процессором Qualcomm с 4 вычислительными ядрами.

TUF Little Tornado BE3600 уже визуально отличается от модели Pro. У BE3600 всего 4 антенны, а у BE6500 — 6. Оба роутера поддерживают стандарт Wi-Fi 7, что также должно принести преимущества при использовании в густонаселенных районах. BE3600 имеет один порт Ethernet 2,5 Гбит/с, а максимальная скорость беспроводного соединения у BE3600 составляет 3600 Мбит/с и 6500 Мбит/с у BE6500. Обе модели обещают функции искусственного интеллекта для оптимизации работы сети.