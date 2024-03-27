Пользователи iPhone уже несколько лет ждут, когда Apple добавит эту функцию в Apple Maps

Согласно появившейся информации, в будущей версии iOS 18 у пользователей Apple Maps будет возможность создавать собственные маршруты, чего ранее не было возможным. Новый файл с названием "CustomRouteCreation" был перенесен Apple на серверную часть приложения Apple Maps.

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В настоящее время у главного конкурента Apple, Google Maps, уже есть процесс создания собственных маршрутов, однако пользователю необходимо использовать компьютер, а затем просматривать этот маршрут на iPhone. Видимо, реализация Apple будет гораздо более удобной в использовании.

Кажется, что пользователи iPhone уже много лет ждали, чтобы Apple добавила эту функцию в Apple Maps. Еще в декабре 2020 года на форуме сообщества Apple один из пользователей под ником "cowboyf16" спросил: "Есть ли возможность создавать собственные маршруты в Apple Maps? Например, нам нравится ездить по живописным дорогам без определенного пункта назначения".

Точная информация о наличии данной функции в iOS 18 появится 10 июня, во время презентации на конференции WWDC 2024. Сразу после этого стартует публичная бета-программа iOS 18, и каждый будет сам решать, стоит ли устанавливать ее на свой iPhone или подождать до сентября, когда ожидается выпуск стабильной версии программного обеспечения. Важно помнить, что бета-версии могут быть нестабильными, и некоторые функции, которыми мы пользуемся ежедневно, иногда могут не работать при установке бета-версии iOS 18.