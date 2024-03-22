Однако проверка орфографии не применяется к некоторым файлам

Вчера компания Microsoft опубликовала запись в своем блоге, в которой подробно описывается предстоящее обновление для проверки орфографии в приложении "Блокнот" текущей версии Insider Preview Windows 11.

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Самым быстрым способом вызвать список рекомендаций по написанию стало нажатие сочетания клавиш Shift + F10 или простое нажатие на нужном слове, которое нуждается в проверке. Это изменение является базовой функцией проверки правописания в приложении "Блокнот" и оно стало возможным благодаря повышению внимания в Windows 11 к встроенным функциям ИИ.

Однако проверка орфографии не будет применяться к ряду файлов, относящийся к файлам конфигурации и другим файлам кодирования. Если не включить ее специально в "Настройках" Windows 11 для приложения.

Теперь, когда станет возможным использовать блокнот с проверкой правописания в Windows 11, можно ожидать, что эта функция появится в самой ОС в ближайшие месяцы или в следующем крупном обновлении.