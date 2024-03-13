Новая мини-светодиодная подсветка телевизора на 40% более энергоэффективна, чем стандартные мини-светодиоды, при этом имеет такую же яркость

Мини-LED-телевизор TCL X11H следующего поколения поразит вас своими характеристиками. С его диагональю в 98 дюймов и до 14 112 зонами затемнения мини-светодиодов он достигает невероятной яркости. Первоначально новая модель телевизора будет доступна в Китае, но скорее всего, позднее появится и на других рынках. Важно отметить, что это не тот же телевизор, что недавно был представлен - X11H Max, имеющий 136-дюймовую крупную микро-LED-панель и стоимостью 110 000 долларов.

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Компания TCL заявляет, что благодаря огромному количеству зон затемнения - 14 112 в 98-дюймовой версии и 10 368 в 85-дюймовой модели, новая серия X11H способна достигать пиковой яркости до 6500 нит. Также отмечается, что новая мини-светодиодная подсветка обеспечивает такую же яркость, но при этом она на 40% более энергоэффективна по сравнению со стандартными мини-светодиодами.

Однако новый TCL X11H может предложить не только потрясающую яркость, но и высокую скорость обновления. ЖК-панель 4K VA с частотой обновления 144 Гц и новая подсветка обеспечивают нулевую задержку передачи данных. При этом компания TCL утверждает, что телевизор тонкий, как планшет.