Монитор VG2781-4K имеет разрешение Ultra HD 4K, экран IPS с частотой обновления 60 Гц и яркостью 400 нит

Компания ViewSonic показала на рынке новый монитор VG2781-4K с диагональю 27 дюймов, специально разработанный для пользователей Apple Mac.

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Новый монитор имеет стильный и минималистичный дизайн с трехмерным тисненым логотипом и элегантной текстурированной задней панелью.

Отличительной особенностью монитора VG2781-4K является использование IPS-экрана с разрешением Ultra HD 4K и обновлением 60 Гц, а яркость составляет 400 нит. Для точности передачи цвета, этот монитор может похвастаться 10-битным цветом, охватывающим 100% цветовой гаммы sRGB, 95% цветовой гаммы DCI-P3 и 92% цветовой гаммы Adobe RGB.

Кроме того, VG2781-4K совместим с игровыми приставками PS5/Xbox/Switch и способен обеспечить игрокам потрясающие графические эффекты, делая игровой процесс более плавным, детализированным и реалистичным. Благодаря глубине цвета 10 бит (8+FRC) и широкой цветовой гамме, каждая мельчайшая деталь изображения полностью отображается, делая цветовые переходы более плавными и естественными.

Также стоит отметить, что углы обзора этого монитора составляют 178 градусов и он также оснащен двумя динамиками мощностью 3 Вт. Подставка монитора имеет регулировку наклона, регулировку высоты, поворот влево-вправо и вертикальное вращение. Кроме того, он имеет такие функции, как DisplayHDR 400 и технология SuperColor, которые улучшают качество просмотра за счет улучшенной яркости и точности передачи цвета.

Монитор VG2781-4K предлагает разнообразные интерфейсы, включая 1 порт USB-C (поддержка зарядки PD 96 Вт), 2 порта HDMI 2.0, 1 порт DP 1.2, 1 порт USB-B 3.0 и 3 порта USB-A 3.0. С помощью этих интерфейсов можно передавать изображения 4K и заряжать MacBook или мобильные устройства с помощью кабеля Type-C.

Компания ViewSonic также применила на этом мониторе технологию снижения вредного излучения синего света в сочетании с высоким значением PPI самого монитора. Это позволяет сделать длительный просмотр комфортнее для глаз. Уровень синего света может быть регулируемым в диапазоне от 0 до 100.