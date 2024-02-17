Windows 11 получит встроенную функцию повышения производительности в играх
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Последняя сборка Windows 11, доступная для предварительного просмотра, содержит несколько неанонсированных функций, которые раскрывают намерения Microsoft в отношении будущих обновлений. Одной из этих функций является AI Upscaler, или "супер-масштабирование", - широко известное понятие для пользователей, у которых есть поддерживаемые видеокарты NVIDIA, AMD и Intel.
Если вы зайдете в настройки Windows 11 сборки 26052, то найдете опцию "Автоматическое супер-масштабирование" в разделе "Дисплей, Графика". Описание этой функции гласит, что она использует искусственный интеллект для улучшения детализации и повышения плавности в поддерживаемых играх. Кроме того.
AI Upscaler (NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS) позволяет повысить производительность видеокарты, отображая изображение в меньшем разрешении, а затем масштабируя его до более высоких значений с использованием возможностей искусственного интеллекта.
На данный момент включение или отключение этой функции не влияет на показатели производительности в играх. Так что придется подождать официального анонса данного инструмента от Microsoft и объяснения, как будет работать встроенный AI Upscaler в Windows 11.
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