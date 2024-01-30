Проведенный тест показал, как только iPhone достигает уровня 80%, скорость зарядки резко снижается

Какое зарядное устройство выбрать для максимально быстрой и безопасной зарядки ? Именно это было исследовано в научном тесте скорости зарядки iPhone 15 Pro Max.

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Аккумулятор iPhone 15 Pro Max имеет емкость 4441 мАч, и компания Apple заявляет, что он поддерживает зарядку мощностью 20 Вт. Тем не менее, на основе предыдущих моделей iPhone, многие знают, что фактическая скорость зарядки может быть немного выше.

Если это так, то было бы разумным приобрести зарядное устройство с более высокой мощностью, чем официальное зарядное устройство Apple мощностью 20 Вт.

В тесте были использовали зарядное устройство мощностью 30 Вт с разъемом USB-C вместе с официальным кабелем Apple USB-C, входящим в комплект поставки iPhone 15 Pro Max. Вот результаты этого теста зарядки.

Тест был начат с зарядом на уровне 1%, и было видно, что в первые 17 минут теста iPhone 15 Pro Max заряжается примерно со скоростью около 26 Вт.

Это быстрее заявленной максимальной скорости зарядки Apple в 20 Вт, что подтверждает, что имеет смысл приобрести более мощное зарядное устройство. Рекомендуется выбирать зарядное устройство мощностью 30 Вт, или даже зарядное устройство мощностью 25 Вт, которое покажет лучшие результаты, чем официальное зарядное устройство Apple.

Однако стоит отметить, что скорость зарядки 26 Вт поддерживается лишь примерно 17 минут, после чего она постепенно снижается до 21 Вт. Этот режим длится примерно 30 минут после начала теста.

Затем происходит еще одно снижение скорости зарядки до 15 Вт, которая сохранилась примерно до 42 минут теста, а затем можно наблюдать резкое и быстрое падение скорости зарядки в течение нескольких минут.

Примерно через 47 минут iPhone 15 Pro Max заряжается со значительно меньшей скоростью — всего около 8 Вт, которую он поддерживал еще 10 минут, пока зарядка не становится еще более медленной.

Как видно, последние несколько процентов заряда телефона происходят на очень медленной скорости, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора в долгосрочной перспективе. Однако стоит отметить, что такая практика распространена не только у компании Apple, но и других компаний.

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Тест показал, что быстрая зарядка работает только при низком уровне заряда телефона, и как только он достигает уровня около 80%, скорость зарядки резко снижается, особенно в последних нескольких процентах.