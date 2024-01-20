Huawei утверждает, что Harmony OS Next в три раза эффективнее Linux

Китайская компания Huawei активно разрабатывает новую операционную систему, получившую название Harmony OS Next. Главным отличием этой системы от предшествующих является отсутствие поддержки приложений Android.

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Huawei отходит от широко используемого ядра Linux, которое служит основой для многих операционных систем, включая Android. Такое изменение влечет за собой большие риски, но Huawei несомненно мотивированы проблемами, возникшими в связи с глобальной политикой. Harmony OS Next является попыткой решить эти проблемы и оставить свой след в мире операционных систем.

Huawei заявляет, что Harmony OS Next в три раза более эффективна, чем Linux. Это означает более плавную работу и оптимальное использование ресурсов различных устройств, включая смартфоны. Одной из ключевых особенностей этой эффективности является собственный механизм, способствующий оптимизации производительности на различном оборудовании.

Генеральный директор подразделения потребительского бизнеса Huawei Юй Чэндун отмечает, что их система, известная как Hongmeng на родине, полностью разработана на основе Huawei с использованием собственных технологий. Это делает ее более адаптивной для разных типов устройств. Также сообщается, что Harmony OS Next получила три самых высоких сертификата безопасности в отрасли, что гарантирует надежность.

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Решение о создании Harmony OS Next становится частью широкой стратегии Huawei. Компания серьезно стремится к развитию собственной независимой инфраструктуры. Кроме того, Huawei идет в ногу с современными тенденциями, включая встроенные функции искусственного интеллекта в ОС, которые будут предоставлять более умные и эффективные услуги.