Samsung Exynos 2400 может быть более стабильным, чем чип Snapdragon 8 Gen 3

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra может проиграл в тестировании более скромной модели Galaxy S24 Plus.

реклама

Информация о результатах тестов, загруженных на южнокорейский интернет-форум DCInside, была представлена техническим энтузиастом под ником @quadrans muralis. Он утверждает, что результаты были получены с помощью теста Solar Bay 3DMark, который используется для проверки возможностей устойчивой трассировки лучей на устройствах под управлением Windows и Android.

Цифры, полученные в результате теста, показывают следующее: Samsung S24 Ultra получил максимальный балл 8249 и минимальный балл 3984 при средней стабильности 48,3%. В то же время у модели S24 Plus максимальный балл составил 8905, минимальный - 5755, а рейтинг стабильности - 64,6%.

Если эти данные достоверны, то можно сделать вывод, что самый премиальный вариант – Samsung Galaxy S24 Ultra – не сильно превосходит в производительности более скромную модель Galaxy S24 Plus. Последняя обладает лучшей производительностью за счет более высоких показателей минимального балла и рейтинга стабильности.

Большинство регионов получат модели Samsung Galaxy S24 и S24 Plus с чипом Exynos 2400, а в США в этих моделях будет использоваться чип Snapdragon 8 Gen 3. Однако модель Galaxy S24 Ultra будет оснащена новейшим чипом Snapdragon 8 Gen 3 во всех регионах.

Чипы Qualcomm уже долгое время являются лидерами рынка телефонов на Android, и серия Snapdragon 8 широко используется во многих флагманских смартфонах в последние несколько лет. В то же время известно, что некоторые чипы Snapdragon имеют проблемы с перегревом.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Исторически сложилось так, что чипы Samsung Exynos показывали более низкую производительность, чем их аналоги Snapdragon, и модели линейки Samsung S23 использовали исключительно чипы Snapdragon. Однако ситуация может начать меняться.