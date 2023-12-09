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10test
Android Auto теперь запоминает, где вы припарковали свой автомобиль
Эта функция была добавлена ​​в Карты Google для Android и iOS в 2017 году и теперь доступна для Android Auto

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Последняя версия Google Maps для Android Auto предлагает новую функцию, которая позволяет сохранить местоположение вашего автомобиля при прибытии на место назначения. Теперь на экране навигации появляется кнопка "Сохранить место парковки", которая поможет избежать бесцельного блуждания в поисках автомобиля. Просто нажмите на эту кнопку, и координаты парковки будут сохранены в вашем аккаунте Google.

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На следующий день на вашем Android-устройстве появится удобное напоминание. Эта функция учитывает ваше перемещение после прибытия, фиксируя точное местоположение даже при длительном поиске парковки. В 2017 году эта функция была добавлена в Google Maps для Android и iOS, а теперь она стала доступна и для Android Auto, интегрированная прямо на приборной панели. Если вы предпочитаете использовать традиционный способ, то вы также можете сохранить место парковки через приложение Maps, просто нажав на синюю точку, обозначающую ваше текущее местоположение, и выбрав "Сохранить парковку".

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Недавние изменения в визуальном оформлении Google Maps вызвали некоторое непонимание у пользователей из-за новой цветовой палитры, однако Android Auto также адаптировался под эти изменения, чтобы обеспечить единообразный пользовательский опыт. Google Maps была представлена в 2005 году и стала самым популярным и используемым навигационным инструментом в мире. Согласно статистике, более 67% пользователей смартфонов полагаются на Google Maps.

#android #ios #google maps #android auto
Источник: phonearena.com
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