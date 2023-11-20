Если эти данные подтвердятся, есть предположение, что существенного изменения времени автономной работы iPhone 16 Pro быть не должно

В то время как iPhone 15 Pro Max славится своей долговечной батареей, время автономной работы iPhone 15 Pro было оценено как "достаточное". Хорошо, но не впечатляюще, и похоже, что в iPhone 16 Pro автономность не будет сильно улучшена.

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Интернет заполнили фотографии батареи, предположительно предназначенной для iPhone 16 Pro, которые были опубликованы пользователем @KosutamiSan. На изображениях показана ёмкость аккумулятора - 3 355 мАч. В сравнении, в iPhone 15 Pro был установлен аккумулятор ёмкостью 3 274 мАч, так что это будет улучшением, но незначительным, и тем не менее, это один из самых маленьких аккумуляторов среди смартфонов на сегодняшний день.

Таким образом, есть предположение, что если эта утечка информации подтвердится, значительных изменений во времени автономной работы iPhone 16 Pro ожидать не стоит. Как и в случае с iPhone 15 Pro, несмотря на немного более емкий аккумулятор по сравнению с предшественником iPhone 14 Pro, время автономной работы не изменилось.

По официальным данным, iPhone 16 Pro сможет работать до 23 часов при просмотре локальных видеофайлов и до 20 часов при просмотре потокового видео. Основываясь на опыте использования iPhone 15 Pro, это позволит большинству пользователей обеспечить работоспособность устройства на протяжении всего дня, но не больше.

Важно учитывать, что эти данные о батарее могут оказаться неверными, а также слишком рано ожидать информацию об iPhone 16. В действительности, в компании описывают этот аккумулятор как "раннюю стадию" iPhone 16 Pro.

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