Многие рады тому, что Gmail предлагает более крупную кнопку отказа от рассылок

Gmail – самое известное приложение для работы с электронной почтой, особенно с учетом того, что оно является основой учетной записи на устройствах Android. Однако, подобно любой другой платформе для отправки сообщений или писем, в Gmail временами бывает сложно избежать назойливой маркетинговой рекламы.

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Теперь появилась возможность отписаться от рассылок, но кнопка "Отказаться от подписки" не всегда так легко заметна для большинства пользователей, особенно на маленьких экранах. К счастью, Gmail решил эту проблему, предоставив гораздо более крупную и заметную кнопку, которая поможет избавиться от ненужной маркетинговой почты.

Как было показано на снимке, кнопка достаточно большая, чтобы ее можно было не заметить даже на маленьких экранах. В настоящий момент эта функция доступна только в последней версии приложения.

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Многие рады тому, что Gmail предлагает более крупную кнопку отказа от рассылок, поскольку в настоящее время она довольно мелкая и порой вызывает недовольство. Необходимо будет дождаться окончательной версии приложения, чтобы использовать эту функцию, но зная Google, это не займет много времени, и функцию запустят в ближайшее время.