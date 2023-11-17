Новое приложение доступно на платформах iOS, iPadOS, а также Windows

В компании Microsoft было представлено новое приложение "Windows App", которое является удаленной утилитой для управления подключениями к удаленному рабочему столу. Приложение обладает простой навигацией и включает главную страницу, страницу устройства и страницу приложения. Оно также имеет специальное меню для мгновенного доступа ко всем удаленным подключениям. В настоящее время приложение доступно на iPad OS, iOS, Windows, а в скором времени ожидается выпуск версии для Android. Приложение поддерживает различные сервисы, включая виртуальные рабочие столы Azure Virtual Desktop, Windows 365 и Microsoft Dev Box.

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Однако в функционале удаленного рабочего стола и удаленных ПК доступ ограничен для пользователей macOS, iOS и iPadOS. Данное приложение Microsoft для Windows было создано прежде всего для разработчиков и бизнес-пользователей, но с возможным развитием планов компании мы можем ожидать, что оно станет доступно и для обычных пользователей, а также для корпоративного сектора.