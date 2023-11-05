В macOS Sonoma 14.1 от Apple появился новый системный инструмент "liquiddetectiond", что выполняет фоновый анализ любого порта USB-C на компьютере Mac

Как известно, компания Apple славится своим легендарным гарантийным обслуживанием клиентов. Однако встречаются случаи, когда владельцы Mac пытаются получить ложную гарантию, особенно если проблемы связаны с попаданием жидкости, которое привело к неисправности оборудования. Раньше было невозможно однозначно определить, был ли порт USB-C на любом Mac поврежден из-за жидкости, но теперь все изменится.

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Гарантия Apple не распространяется на повреждения от воды. Однако у компании и ее сотрудников не было возможности проверить, было ли устройство Mac повреждено жидкостью. Согласно опубликованным данным, в новой macOS Sonoma 14.1 внедрили новую системную функцию под названием "liquiddetectiond", которая позволяет определить, подвергался ли компьютер воздействию жидкости.

Инструмент работает в фоновом режиме и определяет информацию об попадании жидкости в порт USB-C на Mac. Подобные инструменты уже существуют для iPhone и iPad, которые предупреждают владельцев о необходимости немедленно извлечь устройство из зарядного устройства, чтобы избежать опасных повреждений. В случае с Mac инструмент, вероятно, используется не для вывода предупреждения, а для сбора данных, которые затем предоставляются, информируя о возможности попадания жидкости в USB-C.

Это позволит выявить попытки владельцев Mac предъявить ложные гарантийные претензии по поводу повреждений от жидкости.

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Существуют и другие способы определить, подвергался ли Mac воздействию жидкости, например, использование специальных индикаторов, называемых Liquid Contact Indicators или LCI, которые размещаются внутри Mac и сообщают о возможном воздействии жидкости.