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Согласно слухам, Samsung планирует внедрить технологию LTPO во все модели Galaxy S24 в начале следующего года. Один из источников утверждает, что Galaxy S24 Plus будет иметь такие же характеристики, как и Galaxy S24 Ultra, за исключением размера экрана. Оба флагмана будут иметь сверхтонкие рамки, OLED-панель M13 и другие улучшения.
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Источник сообщает, что корейская версия Galaxy S24 Plus будет работать на чипсете Exynos 2400 и обладать 12 ГБ оперативной памяти, что равно объему у топового Galaxy S23 Ultra. Существует предположение, что Samsung готовит вариант Galaxy S24 Ultra с 16 ГБ оперативной памяти. Рамки Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra будут иметь одинаковые размеры 1,5 мм.
Это означает, что они будут иметь более тонкие рамки, чем iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Обе модели также будут использовать одну и ту же OLED-панель M13 с QHD+ разрешением, что обеспечит более точные и яркие цвета. Максимальная яркость дисплея всех трех моделей составит 2500 нит.
Пока неизвестно, будут ли эти обновления эксклюзивными для корейской версии Galaxy S24 Plus, однако, подобные характеристики на других рынках могут принести компании большую выгоду.