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10test
Galaxy S24 Plus, возможно, получит такие же тонкие рамки и OLED-панель M13, как и Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24 Ultra в бенчмарке также оснащен 12 ГБ оперативной памяти, что соответствует максимальному объему памяти Galaxy S23 Ultra

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Согласно слухам, Samsung планирует внедрить технологию LTPO во все модели Galaxy S24 в начале следующего года. Один из источников утверждает, что Galaxy S24 Plus будет иметь такие же характеристики, как и Galaxy S24 Ultra, за исключением размера экрана. Оба флагмана будут иметь сверхтонкие рамки, OLED-панель M13 и другие улучшения.

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Источник сообщает, что корейская версия Galaxy S24 Plus будет работать на чипсете Exynos 2400 и обладать 12 ГБ оперативной памяти, что равно объему у топового Galaxy S23 Ultra. Существует предположение, что Samsung готовит вариант Galaxy S24 Ultra с 16 ГБ оперативной памяти. Рамки Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra будут иметь одинаковые размеры 1,5 мм.

Это означает, что они будут иметь более тонкие рамки, чем iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Обе модели также будут использовать одну и ту же OLED-панель M13 с QHD+ разрешением, что обеспечит более точные и яркие цвета. Максимальная яркость дисплея всех трех моделей составит 2500 нит.

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Пока неизвестно, будут ли эти обновления эксклюзивными для корейской версии Galaxy S24 Plus, однако, подобные характеристики на других рынках могут принести компании большую выгоду.

#galaxy s24 ultra #galaxy s24 plus #oled-панель m13
Источник: wccftech.com
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kitava
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Ну нет пруфов и нет. Видимо надо оснащать ракеты ПВО камерами чтобы Расул Халилов поверил.
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