Исследователи обнаружили, что Google Photos теперь по умолчанию выполняет резервное копирование изображений в формате RAW на устройствах Android, на которых этот тип файлов включен в приложении "Камера"

Согласно имеющимся данным, Google внесла изменения в приложение Google Photos, широко используемое на устройствах Android и iOS. Изменение связано с обработкой RAW-файлов приложением на Android-устройствах и может оказать существенное влияние на пользователей.

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На данный момент многие смартфоны обладают возможностью получения изображений в формате RAW из приложения камеры. RAW-изображения представляют собой необработанные фотофайлы, содержащие больше данных, чем JPEG-изображения, что увеличивает их размер и при этом предоставляет фотографам больше гибкости при редактировании.

Исследователям удалось обнаружить, что Google Photos по умолчанию теперь создает резервные копии RAW-изображений на Android-устройствах, на которых данный тип файлов активирован в приложении "Камера". Это может вызвать проблемы, поскольку неизбежно повлияет на лимиты хранения в самом приложении "Фото" и на лимиты передачи данных в случаях, когда включено резервное копирование через мобильную сеть.

Примером служит устройство Pixel 8, на котором в прошлом были сделаны снимки в формате RAW с помощью камеры. На следующий день в Google Photos появилось уведомление о том, что "Новые фотографии в формате RAW появятся в представлении "Фото" и теперь будут сохранены в резервной копии". Более того, изображения были автоматически загружены в резервную копию Google Photos и стали видны в основной сетке фотографий, отмеченные значком "RAW" в правом верхнем углу. При открытии полного изображения можно было увидеть как RAW-, так и JPEG-версии снимка.

Однако, похоже, что это осуществляется только с новыми изображениями, сделанными на устройстве, а не с уже имеющимися в библиотеке. Пока не ясно, происходит ли это только на устройствах серии Pixel 8, так как на Pixel Fold с последней версией Google Photos не удалось воспроизвести данный случай.

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В настоящее время все учетные записи Google получают 15 ГБ бесплатного облачного хранилища, используемого всеми приложениями Google. Большинство пользователей быстро расходуют этот объем, особенно при учете резервных копий Android-устройств и вложений Gmail.