Скоро появятся еще одни умные часы, которые будут иметь круглый циферблат и получат улучшения по сравнению с оригиналом

Многие помнят выпущенные в 2021 году часы OnePlus Watch и бюджетные OnePlus Watch Nord, которые появились в Индии годом позже. И хотя в нынешнем году носимых устройств OnePlus не было, появилась информация, что OnePlus Watch2 скорее всего выйдут в 2024 году.

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Со слов Макса Джамбора из ресурса 9to5Google, предполагается, что новые часы будут иметь круглый циферблат и получат улучшения по сравнению с оригиналом.

Уже в прошлом году появились данные о OnePlus Watch 2, но в то время запуск был запланирован на 2022 год. Однако этого не произошло, возможно, из-за путаницы с моделью OnePlus Watch Nord. Последние, доступные только в Индии, имели квадратный циферблат в стиле Apple Watch. Согласно утечкам, основная линейка смарт-часов OnePlus снова вернется к круглому дизайну.

Помимо информации о предполагаемом выпуске OnePlus Watch 2 в 2024 году и использовании круглого циферблата, мало что известно о деталях дизайна и характеристиках этих часов.

Многие интересуются, будет ли новое носимое устройство работать на OnePlus Watch OS, подобно оригинальной модели, или перейдет на Wear OS. Смарт-часы Oppo уже работают на базе Wear OS, и учитывая близость компаний Oppo и OnePlus, возможно, OnePlus Watch 2 также перейдет на эту операционную систему.

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Был высоко оценен стильный внешний вид и недельная автономная работа оригинальных OnePlus Watch, однако было замечено, что часам не хватает приложений сторонних разработчиков, главным образом из-за OnePlus Watch OS.