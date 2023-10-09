Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
OnePlus Watch 2 планируют выпустить в следующем году
Скоро появятся еще одни умные часы, которые будут иметь круглый циферблат и получат улучшения по сравнению с оригиналом

реклама

Многие помнят выпущенные в 2021 году часы OnePlus Watch и бюджетные OnePlus Watch Nord, которые появились в Индии годом позже. И хотя в нынешнем году носимых устройств OnePlus не было, появилась информация, что OnePlus Watch2 скорее всего выйдут в 2024 году.

реклама

Со слов Макса Джамбора из ресурса 9to5Google, предполагается, что новые часы будут иметь круглый циферблат и получат улучшения по сравнению с оригиналом. 

Уже в прошлом году появились данные о OnePlus Watch 2, но в то время запуск был запланирован на 2022 год. Однако этого не произошло, возможно, из-за путаницы с моделью OnePlus Watch Nord. Последние, доступные только в Индии, имели квадратный циферблат в стиле Apple Watch. Согласно утечкам, основная линейка смарт-часов OnePlus снова вернется к круглому дизайну.

Помимо информации о предполагаемом выпуске OnePlus Watch 2 в 2024 году и использовании круглого циферблата, мало что известно о деталях дизайна и характеристиках этих часов.

Многие интересуются, будет ли новое носимое устройство работать на OnePlus Watch OS, подобно оригинальной модели, или перейдет на Wear OS. Смарт-часы Oppo уже работают на базе Wear OS, и учитывая близость компаний Oppo и OnePlus, возможно, OnePlus Watch 2 также перейдет на эту операционную систему.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Был высоко оценен стильный внешний вид и недельная автономная работа оригинальных OnePlus Watch, однако было замечено, что часам не хватает приложений сторонних разработчиков, главным образом из-за OnePlus Watch OS.

#2024 #oneplus watch 2 #выпустить
Источник: techradar.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Трамп предупредил о возможном приговоре к 561 годам тюрьмы
Экс-советник офиса Зеленского заявил о планах ВСУ устроить блокаду Крыма по итогам контрнаступления
Gamescom - что интересного анонсировали на выставке
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия примет на вооружение новейшую систему противокосмической обороны С-550 к 2027 году
4
Холдинг «Росэлектроника» готовится к массовому производству операционных усилителей
6
Один из прогнозов говорит о росте XRP до $869–1000, ссылаясь на 39-месячный цикл
1
В Сети появились кадры очередного Leopard 2A6 ВСУ, уничтоженного в зоне проведения СВО
+
Российские инженеры разработали беспилотник из пенопласта, устойчивый к радиоэлектронной борьбе
3
К Земле приближается комета, напоминающая корабль «Тысячелетний сокол» из Звездных Войн
1
Похоже, Sony Bend готовится к выпуску Days Gone 2
1
В Сети появились кадры уничтожения РЛС ЗРК С-300 ВСУ с помощью ракеты РСЗО «Торнадо-С»
1
The Jerusalem Post: армия Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны Газы
+
В ночь с 6 на 7 октября ВС РФ поразили пункты дислокации ВСУ и склады с крылатыми ракетами SCALP
+
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю: вы предали Россию
1
В России начали создавать сотни спутников для мониторинга всей поверхности Земли
8
Игрок из России побил мировой рекорд в игре и был автоматически забанен
3
Politico: Словакия прекращает военную поддержку Украины
+
Эксперт внес предложение создать особую полицию для хакеров
1
Рубль дешевеет, а видеокарты NVIDIA в магазинах РФ дорожают
6
Покрытие «Накидка» танков РФ Т-90М «Прорыв-3» может отражать ракеты Javelin
+
Samsung Galaxy S24 будет использовать чипсеты Exynos и Snapdragon
+
Цены процессоров Intel Core 14-го поколения в испанской рознице неприятно удивили
1
Нейросеть показала, как выглядел бы «Бегущий по лезвию», снятый в СССР
5

Популярные статьи

Всё, что известно о российской системе ПВО-ПРО С-500 на данный момент
8
Как получить бан аккаунта Genshin Impact, если вместо операционной системы - Linux
64
В США сообщили о секретном оружии способном преодолеть российские С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей"
7
О будущем рынка настольных игр в России
4
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
49
Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября
+
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
18
Тест и обзор кулера Thermaltake Toughair 710
39
Российский "ядерный поезд-призрак" "Баргузин" создадут за 3-5 лет
10
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
2

Сейчас обсуждают

Leosin
09:59
Подобные статьи нужно удалять за введение в заблуждение!
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
Олег Салов
09:59
Ещё ни разу не испытали,а уже хвастаются,что смогут поразить Кинжалы,их хвалёный Пэтриот,пропускал всё что можно и нельзя,да же старые советские ракеты,которыми был обстрелян и разрушен нефтеперерабат...
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
Eppius
09:54
Надоже, кто бы мог подумать..
Будущие гарнитуры дополненной реальности Apple будут компактнее и легче
Eppius
09:53
Да ничего не будет. Нефиг там обслуживать.
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
glavhyilo
09:50
пиндосы сдуваются и поэтому сливают щас израиль.Для виду они авианосец подгоняют,типа мы за вас израиль и не бросим,а на самом деле они его кинули.
Госсекретарь США Блинкен предостерег «Хезболлу» от участия в военном конфликте в Израиле
Anakeen
09:45
Т.е, для тебя человек, разбирающийся в чем-либо лучше тебя, сразу автоматом попадает в ряды фанатиков? Зачем ты тогда во всем этом мараешься и пытаешься кому-то что-то доказать? Фанатик запуска OBS St...
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
neSaint
09:44
Более 6 лет 1070 - продув максимум, темпы в норме.В крайнем случае TDP ограничитель и все! Правильно отмечено, что проблемы начинаются когда шаловливые ручки почем зря отрывают и перемазывают все под...
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
Alex TOPMAN
09:39
"Невероятное" будет про то, что я выше написал. ;))
Intel Core i9-14900K взял верх над Core i9-13900K в тесте SiSoftware
Anakeen
09:38
Судя по постоянному нытью автора, что надо что-то качать, интернет у него очень ограниченный, как и он сам. Где-то в районе 14,4k-33,6k по диалапу и злая соседка с параллельным телефоном на блокиратор...
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
Alex TOPMAN
09:38
Децл, это только в синглах и без разгона. В разгоне 14700К в многопотоке спокойно обойдёт все стоковые 13900К/КФ/КС. В 23 синьке он будет брать под 40К на холодной воде и 38-39К на просто кастомной во...
Intel Core i9-14900K взял верх над Core i9-13900K в тесте SiSoftware
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем