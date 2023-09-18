Попрощайтесь с дорогим ремонтом стекла iPhone

Хотя iPhone 15 Pro имеет множество важных улучшений по сравнению с iPhone 14 Pro, последний флагман Apple также унаследовал важные функции от стандартного iPhone 14.

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В сентябре 2023 года на презентации компания Apple подтвердила, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max обладают новой архитектурой внутреннего корпуса, позволяющей легко снять задние стеклянные панели. Такая архитектура уже была применена в прошлогодних моделях iPhone 14 и iPhone 14 Plus, однако в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max была использована интегрированная задняя рамка, требующая полной замены при повреждении.

Таким образом, ремонт iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max становится гораздо дешевле по сравнению с предыдущими моделями iPhone уровня Pro. Это приятное обновление, которое следует отметить при обсуждении ключевых особенностей iPhone 15.

Также стоит отметить, что iPhone 15 и iPhone 15 Plus, подобно iPhone 14 и iPhone 14 Plus, оснащены съемными и легко заменяемыми стеклянными задними панелями. При наличии подписки на программу Apple Care стоимость замены задней стеклянной панели любой модели iPhone 15 составит всего 29 долларов.