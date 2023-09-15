Компания Google объявила о важном обновлении своих последних моделей Chromebooks

Все новые Chromebooks, выпущенные с 2021 года, будут получать автоматические обновления в течение десяти лет — на два года больше, чем ранее предоставлялось. Это решение было принято после заявлений пользователей и образовательных учреждений, которые выразили обеспокоенность ограниченным сроком годности своих устройств.

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Google подчеркивает, что такое десятилетнее обновление гарантирует долгосрочную поддержку операционной системы, что является уникальным на данный момент. В отличие от macOS от Apple, которая обычно обновляется в течение семи-восьми лет, Chromebooks будут получать поддержку и обновления в течение десяти лет.

Владельцы Chromebooks, выпущенных до 2021 года, также могут рассчитывать на потенциальное расширение срока поддержки. В таких случаях владельцу или системному администратору будет необходимо вручную включить расширение после получения последнего ожидаемого обновления. При этом некоторые функции и сервисы могут быть недоступны. Но несмотря на это, Chromebooks сохраняют лучшие встроенные функции безопасности, такие как Verified Boot, которая обеспечивает проверку на возможность взлома системы.



