Менеджеры магазинов запланировали конференц-звонок после мероприятия

В свете предстоящего мероприятия Apple "Wonderlust", магазины Apple Store активно стремятся уменьшить запасы некоторых устройств перед выпуском новых моделей. Менеджеры магазинов запланировали конференц-звонок на вторник вечером после мероприятия, что дает основание полагать, что некоторые из анонсированных во время мероприятия новых продуктов могут появиться в магазинах Apple уже в среду. Такие звонки в день проведения мероприятия являются редким явлением.

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После завершения мероприятия, которое начнется во вторник, ожидается, что предварительные заказы на iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут начаты в пятницу, 15 сентября, а релиз новых моделей состоится 22 сентября. Apple Watch Series 9 и второе поколение Apple Watch Ultra, скорее всего, также будут выпущены в те же сроки.

Пока предварительно нет никаких информаций о возможных сюрпризах, но нельзя исключать такую возможность. Прошлогоднее появление функции Dynamic Island стало настоящим сюрпризом, хотя информация о дизайне экрана с вырезом для этой функции, появилась еще в январе 2022 года. Однако никто не знал, как именно будут использоваться эти вырезы, пока Apple не продемонстрировала функцию Dynamic Island на мероприятии.