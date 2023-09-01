Roborock продемонстрировала стиральную машину Zeo One способную сушить белье
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На IFA Berlin — крупнейшей выставке потребительской электроники в Европе — компания Roborock представила свою новинку: многофункциональную стиральную машину Zeo One. Это устройство, совмещающее функции стирки и сушки, порадует своим элегантным дизайном и качественным сенсорным экраном, на котором уже предустановлены оптимальные режимы для различных видов тканей (постельное белье, хлопок, синтетика, шерсть и т.д.). Было сообщено, что данное изделие идеально подходит для жителей небольших квартир. Ключевой особенностью стиральной машины Zeo One, по сообщениям компании Roborock, является инновационная система умеренной температурной сушки Zeo-cycle.
На пресс-конференции в рамках выставки IFA команда Roborock объявила о запуске своей новой технологической разработки - умного сушильного устройства с инновационными возможностями. Устройство представляет собой сотовидный диск с более чем 20 000 отверстиями, которые обеспечивают поверхность для впитывания, равную "40 футбольным полям".
Основное нововведение заключается в контроле температуры, которая поддерживается на достаточно низком уровне для безопасной обработки деликатных тканей. Благодаря алгоритму искусственного интеллекта и интеллектуальным датчикам, температура в сушильной камере оптимизируется на основе каждого типа ткани, таких как шерсть и шелк, которые обычно подвержены повреждениям при использовании традиционных конденсаторных сушилок.
Устройство функционирует без излишнего нагрева, что позволяет избежать повреждения ткани. При этом, с помощью системы самоочистки, скопления ворса удаляются автоматически.
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Одновременно с анонсом модели Zeo One, на выставке IFA компания Roborock представила две новые модели роботов-пылесосов для обработки полов, которые войдут в серию Q-серии с более доступной ценой.
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