Но будет продавать его только в Азии, с процессором Intel Core i5-1335U и графикой Intel Iris Xe.

Презентация самого легкого ноутбука в мире, с диагональю 13,3 дюйма вызывает невероятные сложности при его приобретении вследствие стратегии Lenovo, направленной на продажу устройства исключительно в Сингапуре и Японии.

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Известная компания Lenovo, продаваемая под маркой Fujitsu, выпустила свою серию ноутбуков FMV UH-X без рекламы четыре месяца назад. Самая легкая модель из трех анонсированных – 4ZR1L13925, весит 868 г.

Хотя FMV UH-X 4ZR1L13925, несомненно, является самым легким 13,3-дюймовым ноутбуком на сегодняшний день, он уступает в этом звании предыдущей модели 2018 года, FMV UH-X 4ZR0X81523, которая весит всего 778 г.

Lenovo заявляет, что текущая серия UH-X, включая 888-граммовую модель 4ZR1L13926 и 918-граммовую модель 4ZR1L13927, оснащена магниевым корпусом, который успешно прошел различные строгие испытания на ударопрочность и вибрацию в соответствии со стандартами MIL-STD.

Модель весом 868 г оснащена процессором Intel Core i5-1335U, но также можно выбрать процессор Intel Core i7-1360P, на модели немного тяжелее. Все модели укомплектованы 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и графикой Intel Iris Xe.

Более того, в рамках серии FMV UH-X производитель предлагает много портов: два порта Thunderbolt 4, два порта USB-A 3.2 Gen1, HDMI, microSD и порт Ethernet RJ-45. И все это доступно, несмотря на вес и толщину 17,3 мм.