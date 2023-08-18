Samsung может изменить форму для того, чтобы придать новый вид своим флагманам

За последний месяц мы многое узнали о предстоящем трио флагманских телефонов Samsung, хотя до того, как технологический гигант представит серию Galaxy S24, осталось еще 5-6 месяцев. Одна из последних утечек связана с разговорами о титановой корпусе S24 Ultra, которая не повлияет на вес телефона.

реклама

Теперь появились новые новости от Ice Universe о корпусе моделей Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus. Samsung, как правило, придерживается одного и того же дизайна, когда дело доходит до линейки флагманских телефонов, создавая форму напоминающею гладкий камень со скругленными краями. Однако, согласно Ice Universe, с Galaxy S24 и S24 Plus ситуация может измениться, и все аппараты получат прямоугольные края.

История показала нам, что то, как телефон выглядит и ощущается, является полностью субъективным вопросом. Некоторым не нравятся плоские рамки, говоря, что они неудобны в руке, а другие говорят, что они лучше, потому что легче крепко держать телефон.

Помимо практических причин, Samsung может изменить форму для того, чтобы придать новый вид своим флагманам. В конце концов, серия Galaxy S в целом оставалась неизменной на протяжении многих лет, поэтому было бы полезно попробовать что-то новое.