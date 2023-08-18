SellCell обнаружил, что в 2021 году модели iPhone 11 и 12 потеряли до 189 долларов своей первоначальной розничной стоимости.

Apple представит линейку iPhone 15 в сентябре этого года, и для миллионов владельцев iPhone неизбежное появление новейших телефонов компании вызывает вопрос: насколько iPhone 15 повлияет на стоимость старых айфонов?

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SellCell обнаружил, что в 2021 году модели iPhone 11 и 12 потеряли до 189 долларов своей первоначальной розничной стоимости. Эта картина повторилась в 2022 году: модели iPhone 12 и 13 потеряли до 261 доллара своей первоначальной стоимости после запуска серии iPhone 14. Из этого следует, что модели iPhone 14 потеряют от первоначальной розничной стоимости где-то между 189 и 261 долларом за месяц до появления линейки iPhone 15 в сентябре этого года.

Снижение не будет столь заметным для моделей iPhone 13 и iPhone 12 в 2023 году, поскольку эти телефоны уже были заменены серией iPhone 14, но можно с уверенностью ожидать общего снижения стоимости примерно на 60% по сравнению с их соответствующей первоначальной розничной ценой.

Таким образом ваш текущий iPhone упадет в цене после запуска iPhone 15. Итак, если вы планируете обменять свое устройство iPhone 14, iPhone 13 или iPhone 12, то следует задуматься о продаже.