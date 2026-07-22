Как-то соперничать с европейскими премиальными брендами ведь надо.

Несмотря на то, что Cadillac в сознании автолюбителей ассоциируется с огромными премиальными автомобилями, приводимыми в движение циклопическими двигателями внутреннего сгорания объёмом от 5 до 7 литров, даже эту марку постиг электрический бум. В конце прошлого года Cadillac снял с производства полноразмерный кроссовер XT6 в расчёте на то, что в перспективе ему на смену придёт электрокар такого же класса.

Источник изображения: Car and Driver.

Но реальность и геополитика, как бы это ни хотелось игнорировать, вносят коррективы в планы автомобилестроительных компаний. Так, корпорация General Motors, владеющая брендом Cadillac, вернёт кроссовер XT6 в свой модельный ряд. Как сообщает издание CarBuzz, это произойдёт уже в следующем году.

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На данный момент неизвестно, какие двигатели будут устанавливаться под капот возрождённого XT6. Журналисты предполагают, что в зависимости от комплектации это будет либо 2,5-литровая турбочетвёрка на 328 л. с., либо наконец-то «заряженный» 3,6-литровый шестицилиндровый мотор «коней» эдак на 400 с лишним, причём в обоих случаях двигатели будут работать в паре с 8-диапазонной гидромеханической автоматической трансмиссией.

Напомним, что Cadillac XT6 позиционируется как премиальный семейный кроссовер, менее брутальный и крупный, чем Cadillac Escalade, примерно на один уровень ниже него. В целом назойливо насаждаемая мания электромобильности в мире, конечно, остаётся, но реалии таковы, что отказаться от двигателей внутреннего сгорания, учитывая, что всё производство материалов для создания тяговых батарей для электрокаров контролируется, по сути, только одним государством, невозможно, да и не нужно. При исправной выхлопной системе современный автомобиль не выделяет никаких подлинно вредных газов.