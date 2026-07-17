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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Росатом» завершил испытания электролизной установки для производства водорода
Целесообразность такого процесса только для технических целей.
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Ещё из школьного курса физики/химии мы знаем, что под действием электрического тока вода разлагается на её составные части — водород и кислород — и впоследствии результат этого опыта подтверждался с помощью тлеющей лучины. Процесс называется электролизом, и, учитывая, что водород всё чаще применяется в современной науке, технике и энергетике, для его производства требуются всё более высокие мощности.

Источник изображения: «Росатом».

И вот пресс-служба госкорпорации «Росатом» сообщила о завершении цикла испытаний опытной версии электролизной установки по производству водорода. В конкретном случае речь идёт о достаточно производительном электролизёре, способном вырабатывать 5 кубометров водорода в час. Испытания продолжались свыше 8 тысяч часов, включая работу в режиме намеренной перегрузки до 115% от номинальной мощности.

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Удельное энергопотребление установки составляет около 4 кВт в час на один кубометр водорода. Учитывая, что побочным продуктом этого процесса является производство чистого кислорода, которому тоже всегда есть применение, то в целом стоимость эксплуатации электролизной установки выглядит адекватной.

На данном этапе основным потребителем водорода в России является энергетический комплекс: там этот газ, как ни странно, за счёт своей высокой теплопроводности используется для охлаждения турбогенераторов тепловых и атомных электростанций. В перспективе, впрочем, основным потребителем явно станет транспорт на водородных топливных элементах.

#россия #техника #наука
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