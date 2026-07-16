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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России за 14 лет увеличилась более чем в 4 раза
И судя по двукратной «просадке» авторынка в стране, доходы населения за тот же период не увеличились в 4 раза.
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Автомобили в России остаются главными «разгонщиками» инфляции: их стоимость, вызванная в первую очередь мерами государственного регулирования и протекционизма, растёт многократно быстрее, чем растут доходы населения. Это прекрасно видно по такой статистике, как рост средневзвешенной стоимости нового легкового авто и постоянно увеличивающиеся сроки оформления на эти машины кредитов.

Источник изображения: ChatGPT.

Но если особенно ярко это стало заметно лишь в течение последних нескольких лет, то вот у такой неподкупной дамы, как статистика, есть на этот счёт своя информация, и из неё следует, что автомобили бешеными темпами росли в цене постоянно. Так, за 14 лет — с 2012 года по сегодняшний день — по данным статистики ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД), средневзвешенная стоимость новой легковушки увеличилась более чем вчетверо: с 800 тысяч рублей до 3,3 млн рублей.

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А вот ёмкость рынка за тот же период сократилась вдвое: если в 2012 году было продано без малого 3 миллиона автомобилей, то вот в текущем году, при сохранении набранной за первое полугодие динамики, их будет продано менее 1,5 миллионов. Это свидетельствует о том, что цены на автомобили превысили все мыслимые и не очень пределы, и люди перестали ими массово закупаться.

Безусловно, сами по себе автомобили также дорожают: даже представители B-класса становятся всё более «навороченными» и по определению более дорогими, но львиная доля в стоимости авто в России — это всё-таки постоянно растущие налоги и сборы.

#россия #экономика #автомобили #транспорт
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