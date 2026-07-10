Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Месячный экспорт автомобилей из Китая впервые перевалил за 1 миллион единиц
Вот так, тихой сапой, Китай стал главным автопроизводителем в мире.
реклама

Вопреки расхожему мнению, Китай является главным мировым автопроизводителем вовсе не последние несколько лет, а уже больше пятнадцати лет, обгоняя не то что Германию и даже весь Евросоюз в целом, так и некогда основного автопроизводителя в лице США. Но если долгое время Поднебесная выпускала автомобили преимущественно для насыщения внутреннего рынка, то сравнительно недавно Пекин начал автоэкспансию на внешние рынки, где благодаря жёсткой ценовой конкуренции, когда за гораздо меньшую стоимость предлагаются автомобили с более богатым оснащением относительно традиционных европейских и американских брендов, неплохо так прижился.

Источник изображения: ChatGPT.

И вот, как передаёт издание CarNewsChina, в июне этого года Китай установил рекорд по экспорту автомобилей: более 1 миллиона штук за месяц, а если точнее, то 1 037 000 единиц. Причём, что любопытно, свыше половины от этого количества пришлось на гибридные автомобили и электрокары — проще говоря, на машины, где двигатель внутреннего сгорания либо вовсе не используется, либо является вспомогательным агрегатом.

реклама

Причём рост экспорта можно назвать взрывным. Так, в месячном выражении увеличение поставок автомобилей на внешние рынки составило 11,6%, а в годовом — 75% (семьдесят пять процентов).

Любопытно, что эксперты, которые активно следят за авторынком, пророчили такое развитие событий ещё около десяти лет назад. Причины простые: машины общеизвестных мировых брендов заведомо дороже из-за более дорогого труда, ресурсов и переплаты «за имя», и при этом уступают продукции китайского автопрома в оснащении. Проще говоря, европейские и американские автомобили в сравнении с китайскими абсолютно неконкурентоспособны. Причём, что занимательно, уже даже на собственных рынках. Без жёстких мер протекционизма ситуация, при которой некогда мастодонты автостроения вынуждены массово сокращать персонал и выводить производства из Европы в тот же Китай, продолжится, и закончится вполне предсказуемым финалом.

#китай #экономика #автомобили #промышленность
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

PlayStation против геймеров – топ-9 самых спорных решений Sony в 2026 году
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
Десять фильмов, кассовые сборы которых превысили бюджет в 100, 200 и даже 11 000 раз
На чем можно сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, а на чем — не стоит
Обзор новых моделей устройств для уборки от компании Midea
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter