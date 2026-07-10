Вот так, тихой сапой, Китай стал главным автопроизводителем в мире.

Вопреки расхожему мнению, Китай является главным мировым автопроизводителем вовсе не последние несколько лет, а уже больше пятнадцати лет, обгоняя не то что Германию и даже весь Евросоюз в целом, так и некогда основного автопроизводителя в лице США. Но если долгое время Поднебесная выпускала автомобили преимущественно для насыщения внутреннего рынка, то сравнительно недавно Пекин начал автоэкспансию на внешние рынки, где благодаря жёсткой ценовой конкуренции, когда за гораздо меньшую стоимость предлагаются автомобили с более богатым оснащением относительно традиционных европейских и американских брендов, неплохо так прижился.

Источник изображения: ChatGPT.

И вот, как передаёт издание CarNewsChina, в июне этого года Китай установил рекорд по экспорту автомобилей: более 1 миллиона штук за месяц, а если точнее, то 1 037 000 единиц. Причём, что любопытно, свыше половины от этого количества пришлось на гибридные автомобили и электрокары — проще говоря, на машины, где двигатель внутреннего сгорания либо вовсе не используется, либо является вспомогательным агрегатом.

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Причём рост экспорта можно назвать взрывным. Так, в месячном выражении увеличение поставок автомобилей на внешние рынки составило 11,6%, а в годовом — 75% (семьдесят пять процентов).

Любопытно, что эксперты, которые активно следят за авторынком, пророчили такое развитие событий ещё около десяти лет назад. Причины простые: машины общеизвестных мировых брендов заведомо дороже из-за более дорогого труда, ресурсов и переплаты «за имя», и при этом уступают продукции китайского автопрома в оснащении. Проще говоря, европейские и американские автомобили в сравнении с китайскими абсолютно неконкурентоспособны. Причём, что занимательно, уже даже на собственных рынках. Без жёстких мер протекционизма ситуация, при которой некогда мастодонты автостроения вынуждены массово сокращать персонал и выводить производства из Европы в тот же Китай, продолжится, и закончится вполне предсказуемым финалом.