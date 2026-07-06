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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Замену двигателей 50 самолётов SSJ-100 на отечественные ПД-8 оценили в 115 млрд рублей
Что неудивительно, ведь на каждый самолёт нужно по два двигателя, и стоимость каждого из них огромна.
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Из прежних и навсегда оставшихся в прошлом времён, когда Россия и западные концерны успешно и взаимовыгодно сотрудничали, у отечественных авиакомпаний остался внушительный флот самолётов SSJ-100 («Суперджет»). Изначально эти лайнеры оснащались двигателями SaM146 совместной российско-французской разработки, но поскольку теперь такое сотрудничество больше невозможно, то самолётам рано или поздно потребуется замена силовых агрегатов.

Источник изображения: Ростех.

Импортозамещённые версии «Суперджетов», которые имеют сокращённый индекс SJ-100, оснащаются полностью российскими двигателями ПД-8. Именно эти агрегаты можно использовать для замены подходящих к концу своего ресурса SaM146, однако данный процесс мало того что растянется во времени, учитывая крайне ограниченные мощности по выпуску ПД-8, так ещё и влетит авиакомпаниям в круглую сумму.

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Согласно сведениям издания «Коммерсантъ», ссылающегося на комментарии собеседников из Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), ремоторизация пятидесяти единиц SSJ-100 с наибольшей степенью выработки ресурса двигателей обойдётся в 115 миллиардов рублей.

Предполагается, что ремоторизация начнётся ближе к 2030 году. Следует помнить, что каждый самолёт оснащается двумя двигателями, и помимо ремоторизации старых самолётов ПД-8 также необходимо устанавливать на полностью новые импортозамещённые SJ-100. Производственных мощностей, которые смогли бы одновременно удовлетворить сразу оба спроса на авиадвигатели, в России, по крайней мере, пока, нет.

#россия #экономика #техника #авиация #промышленность #наука #гражданская авиация #самолёты #sj-100 #пд-8 #ssj-100
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